Scappati di casa dal 24 febbraio al Teatro de’ Servi

Scappati di casa debutta al Teatro de’ Servi e sarà in scena 24 febbraio all’8 marzo. La commedia, scritta da Cinzia Berni e Giudo Polito, è diretta da Nicola Pistoia è il sequel del fortunato spettacolo Casalinghi disperati, rappresentato con successo dal 2008. Protagonisti sono quattro uomini, Giancarlo Fares, Andrea Catarinozzi, Valerio Giombetti, Stefano Tomassini, che, per un periodo della loro vita, hanno vissuto insieme in una casa offerta dal comune per uomini indigenti. Dopo aver condiviso con ironia e disincanto, momenti felici e momenti cupi delle loro esistenze, ognuno ha cominciato una nuova vita. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Un amore di peso dal 3 febbraio al Teatro de’ Servi#Teatro-De’-Servi || Al Teatro de’ Servi, dal 3 febbraio, debutta

Leggi anche: Attacco al Vaticano dal 18 dicembre al Teatro de’ Servi

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Scappati di casa; Scappati di casa al Teatro Boni per la regia di Nicola Pistoia; Scappati di casa: il ritorno dei casalinghi disperati; Doppio appuntamento al teatro Boni: in concerto Sveva e in scena la commedia Scappati di casa.

Scappata da casa un mese fa, morta a Milano e identificata dopo giorni: di Aurora Livoli sappiamo ancora pocoMagari proprio l'uomo ancora senza identità che viene ripreso la notte del 28 dicembre mentre passeggia a suo fianco, e con Aurora fa ingresso dentro un'aiuola del cortile di via Paruta, zona Gorla: è ... fanpage.it

Carabiniere interviene per un furto in una villa, ma sbaglia e spara al padrone di casa: «I ladri sono scappati»Soccorso dal personale sanitario, il ferito è stato trasportato all’ospedale di Chieti: le sue condizioni non sono gravi e non è in pericolo di vita Un ingegnere di 38 anni è rimasto ferito a una ... leggo.it

Brindisi, poliziotti salvano due cani scappati dalla loro casa: rischiavano di essere investiti x.com

Domenica 22 febbraio ore 17.30 SCAPPATI DI CASA di: Cinzia Berni e Guido Polito regia: Nicola Pistoia con Giancarlo Fares, Andrea Catarinozzi, Valerio Giombetti, Stefano Tomassini Una commedia che viene rappresentata con successo dal 2008. G - facebook.com facebook