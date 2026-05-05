Incidente tra scuolabus e auto a Villa Santa Lucia | coinvolti 15 studenti

A Villa Santa Lucia si è verificato un incidente stradale tra uno scuolabus e un'auto, coinvolgendo quindici studenti delle scuole secondarie di primo grado. Fortunatamente, nessuno dei presenti ha riportato ferite gravi. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, che hanno intervenuto sul posto per gestire la situazione.

Quindici alunni delle scuole secondarie di primo grado sono rimasti coinvolti in un incidente stradale che fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze.Il sinistro si è verificato nel pomeriggio di ieri a Villa Santa Lucia, in via Ponte Romano. Uno scuolabus si è scontrato con un’autovettura.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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