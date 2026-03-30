Pavia incidente frontale tra scuolabus e un' auto 10 bambini coinvolti grave il 20enne alla guida della vettura - VIDEO

A Pavia si è verificato un incidente frontale tra uno scuolabus e un'auto. A bordo dello scuolabus c'erano circa dieci bambini, oltre all'autista e a un accompagnatore. La vettura coinvolta era condotta da un 20enne, che si trova in condizioni gravi. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione. Un video dell'incidente è stato diffuso nelle ultime ore.

A bordo dello scuolabus viaggiavano, oltre all'autista e ad almeno un accompagnatore, circa 10 bambini tra i 6 e gli 11 anni, diretti a scuola; feriti l'autista e il conducente dell'auto Attimi di paura nella mattinata di lunedì 30 marzo a Trivolzio, a circa 15 minuti da Pavia, dove uno scuol. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Pavia, incidente frontale tra scuolabus e un'auto, 10 bambini coinvolti, grave il 20enne alla guida della vettura - VIDEO Articoli correlati Incidente scuolabus Pavia: scontro frontale con un’auto, feriti dieci bambini delle scuole elementari e grave un ventenneScontro frontale tra scuolabus e auto nel Pavese: dieci bambini lievemente feriti, grave il ventenne alla guida della vettura L'articolo . Incidente tra scuolabus delle elementari e auto a Trovo vicino Pavia, diversi feriti nel frontale: uno è graveTra Trivolzio e Trovo, vicino Pavia, si è verificato un incidente tra uno scuolabus con a bordo alunni delle elementari e un’auto.