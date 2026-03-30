chianto tra auto e scuolabus tra Trovo e Trivolzio Pavia | feriti due conducenti e coinvolti dieci bambini

Da ilfattoquotidiano.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì mattina alle 8.30 si è verificato uno scontro frontale tra un’auto e uno scuolabus sulla strada provinciale 22 tra Trivolzio e Trovo, a circa quindici chilometri da Pavia. Nell’incidente sono rimasti feriti due conducenti e dieci bambini che si trovavano a bordo dello scuolabus. La strada è stata temporaneamente chiusa durante le operazioni di soccorso.

Scontro frontale lunedì mattina tra un’auto e uno scuolabus. Tutto è avvenuto intorno alle 8.30 sulla strada provinciale 22 tra Trivolzio e Trovo, a circa quindici chilometri da Pavia. Secondo quanto ricostruito dai soccorsi, lo schianto frontale è avvenuto in un tratto rettilineo e potrebbe essere stato causato da un colpo di sonno del conducente della Dacia, un ventenne rimasto ferito in condizioni serie. Ferito anche l’autista dello scuolabus, mentre i dieci bambini delle scuole elementari di Trovo a bordo hanno riportato solo lievi contusioni. Tutti i piccoli passeggeri sono stati visitati sul posto dal personale del 118 e successivamente affidati ai genitori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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