Camion si schianta caos totale in autostrada | code per chilometri tutto bloccato

Un camion ha perso il controllo e si è ribaltato questa mattina sull’Autostrada del Sole A1, causando un blocco totale del traffico in direzione Napoli. L’incidente è avvenuto alle 8 circa, tra il chilometro 754, e ha provocato code lunghe chilometri, con veicoli incolonnati e il traffico fermo. Nessuno si è fatto male, ma il traffico rimane paralizzato da ore a causa dell’intervento dei soccorsi e della rimozione del mezzo incidentato.

Traffico in tilt sull’ Autostrada del Sole A1 in direzione Napoli. Nella mattinata di oggi, mercoledì 18 febbraio, intorno alle 8, un camion ha perso il controllo all’altezza del chilometro 754, finendo per sbandare e schiantarsi. L’incidente ha provocato pesanti ripercussioni sulla viabilità. Il sinistro si è verificato nei pressi dello svincolo di Villa Literno-Pomigliano, in un tratto particolarmente trafficato nelle ore di punta. Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente del mezzo pesante non è riuscito a mantenere la traiettoria, occupando parte della carreggiata dopo l’impatto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Camion si schianta, caos totale in autostrada: code per chilometri, tutto bloccato “Scontro violentissimo”. Caos sull’autostrada italiana, code per chilometri: tutto bloccatoQuesta mattina un brutto incidente ha causato un caos incredibile sull’autostrada italiana. Alluvione e frana, caos totale sull’autostrada italiana: code per chilometriL’autostrada italiana si è riempita di veicoli fermi in colonna, con code che si estendono per chilometri. INCIDENTE IN AUTOSTRADA: 4 TIR DISTRUTTI, CHIUSO IL TRATTO DUINO-MONFALCONE EST | 19/01/2026 Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Ambulanza tampona camion, momenti di caos sull’Autopalio. Cinque feriti (gravi) e traffico in tilt; Furgone a fuoco sulla Jesolana, poi un altro mezzo pesante si schianta sul luogo dell'incendio. Strada rovinata, viabilità nel caos; ? Schianto auto-camion in tangenziale: un ferito e traffico nel caos - BresciaToday; Schianto in A1, caos e code chilometriche. Camion sbanda e si schianta sull’Autostrada A1: 8 chilometri di coda in direzione NapoliL'incidente si è verificato in corrispondenza dello svincolo di Villa Literno-Pomigliano, in direzione del capoluogo campano, mandando in tilt il traffico ... fanpage.it Incidente, camion si schianta contro un muro: due feritiIncidente stradale all'uscita di Giussano-Erba della Strada Statale 36. Venerdì 30 gennaio, poco dopo le 12, un furbone adibito al trasporto dei rifiuti è finito contro il muro sotto al cavalcavia. monzatoday.it Si è schiantato frontalmente con un camion della raccolta rifiuti ed è rimasto intrappolato tra le fiamme della sua auto facebook Viareggio - Muore a 59 anni: schianto col camion in città x.com