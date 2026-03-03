Camion sbanda la motrice resta in bilico sul guardrail | un ferito e code di chilometri

Durante la notte, un camion ha sbandato lungo l'autostrada A4, con la motrice rimasta in bilico sul guardrail. L'incidente ha causato un ferito e blocchi che si sono estesi per diversi chilometri in entrambe le direzioni tra Palazzolo sull'Oglio e Rovato, creando lunghe code e disagi alla circolazione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per gestire la situazione.