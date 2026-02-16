Incidente sull' A4 carambola con l' auto e finisce nel centro della carreggiata | chiusa l' autostrada tra Venezia e Padova

Un incidente sull'A4 ha causato una carambola tra diverse auto, portando alla chiusura dell’autostrada tra Venezia e Padova. L’incidente è avvenuto quando un’auto ha perso il controllo e si è fermata al centro della carreggiata, creando una lunga fila di veicoli fermi. La polizia è intervenuta sul posto per gestire la situazione e mettere in sicurezza la zona. Un’auto è rimasta completamente bloccata nel traffico intenso di questa mattina.

Con l'auto carambola in mezzo all'autostrada A4: A4 chiusa. Il traffico è bloccato tra Venezia e Padova a causa di un incidente che ha coinvolto un'auto che è finita in mezzo alla carreggiata con le ruote all'aria. È successo questa mattina, lunedì 16 febbraio, verso le 7 in prossimità di Arino. I soccorsi Le dinamiche sono ora al vaglio della polizia stradale intervenuta sul posto. Secondo una prima sommaria ricostruzione, il conducente di un'auto ha perso il controllo della vettura finendo per cappottarsi in mezzo alla carreggiata. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, l'ambulanza del Suem e l'elicottero alzatosi in volo da Treviso. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

Un incidente coinvolge sei camion sull'autostrada A4 tra Sistiana e Monfalcone Est, in direzione Venezia.

