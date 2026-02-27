Quattro camion sono rimasti coinvolti in due incidenti distinti sull'autostrada A4, nel tratto veronese, questa mattina. I due scontri sono avvenuti a circa un'ora di distanza e hanno causato il blocco della circolazione in direzione Venezia. I conducenti sono rimasti incastrati nei rispettivi veicoli, che sono stati coinvolti nei sinistri. La strada è stata chiusa temporaneamente per consentire le operazioni di soccorso.

VERONA - Autostrada A4 bloccata in direzione Venezia nella mattinata di oggi, venerdì 27 febbraio, per due distinti incidenti avvenuti nel tratto veronese. Il primo scontro avvenuto poco dopo le 9 al chilometro 281, ad un km dall'uscita di Verona sud direzione Venezia, ha visto il tamponamento tra due camion. Il secondo incidente Due squadre con due mezzi di cui un'autogru e 7 operatori, sono intervenute dalla vicina sede di Verona ed hanno provveduto ad estrarre uno dei due autisti, rimasto intrappolato all'interno della cabina di guida. Le operazioni di estrazione si sono protratte per circa un'ora, quando è scattato l'allarme per un secondo scontro avvenuto qualche chilometro prima sulla stessa tratta ma all'altezza dello svincolo di Sommacampagna. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Incidenti tra quattro camion sull'A4, due scontri a distanza di un'ora: autostrada bloccata in direzione Venezia. Conducenti incastrati negli abitacoli

