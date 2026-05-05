Un incidente mortale si è verificato oggi a Fiesole, in provincia di Firenze, quando un uomo di ottant’anni, che viaggiava in scooter, ha perso la vita in via Ferrucci. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’anziano non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Fiesole (Firenze), 5 maggio 2026 – Incidente mortale a Fiesole: 80enne in scooter perde la vita in via Ferrucci. Sabato pomeriggio un tragico incidente stradale è costato la vita a un anziano. La vittima è Paolo Bechi, 80 anni, residente in via Peramonda, dove abitava con la moglie Patrizia. Secondo una prima ricostruzione, Bechi stava rientrando a casa in scooter, quando si è scontrato frontalmente con una Volkswagen Polo grigia, che proveniva dai Bosconi in direzione Fiesole, guidata da un 21enne fiorentino. L’impatto è stato molto violento. Il pensionato è stato sbalzato dal mezzo e catapultato sul vetro dell’auto, per poi rovinare a terra, privo di sensi.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incidente in scooter a Fiesole: muore ottantenne

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