Incidente sulla Casilina muore in scooter Rolando Tortolani

Nella giornata di sabato si è verificato un incidente lungo via Casilina, in cui un uomo di 52 anni ha perso la vita mentre viaggiava in scooter. L’evento ha coinvolto un altro veicolo e si è concluso con il decesso del motociclista. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non c’è stato nulla da fare. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Tragedia nel pomeriggio di sabato lungo via Casilina, dove Rolando Tortolani, 52 anni, ha perso la vita in un incidente stradale. L’uomo viaggiava in sella al suo T-Max quando, intorno alle 14, si è scontrato con un’auto che proveniva dalla direzione opposta. L’impatto e i soccorsi. Lo scontro è stato violentissimo e per Tortolani non c’è stato nulla da fare: l’uomo è morto sul colpo. La dinamica dell’incidente ha riportato dolore e sgomento in una famiglia già segnata da un grave lutto. Il precedente dramma familiare. Rolando Tortolani era infatti fratello di Clara Bevilacqua Tortolani, uccisa il 4 gennaio 2005 a Cassino.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Incidente sulla Casilina, muore in scooter Rolando Tortolani Notizie correlate Leggi anche: Rolando Tortolani morto in un incidente in scooter. 21 anni fa il dramma della sorella Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Tragedia sulla Casilina: scontro tra auto e moto, addio a Rolando Tortolani; Cassino, Scontro mortale auto-moto, la vittima è Rolando Tortolani; Rolando Tortolani morto in un incidente in scooter. 21 anni fa il dramma della sorella; Casilina nord, scontro auto-scooter: muore Rolando Tortolani. La sua famiglia segnata già da un'altra tragedia. Casilina, scontro auto-scooter nel Cassinate: muore Rolando Tortolani, 52 anni di CassinoIncidente mortale sulla Casilina nel Cassinate: muore Rolando Tortolani, 52 anni. Rilievi dei Carabinieri e autopsia disposta. ilquotidianodellazio.it Scontro mortale auto-moto, la vittima è Rolando TortolaniScontro frontale sulla Casilina nord, a pochi passi dall’ingresso di Cassino. Nel violento impatto tra uno scooter e un’auto a perdere la vita è stato Rolando Tortolani, classe ’74 di Cassino, magazzi ... ciociariaoggi.it Una tragedia nella tragedia. Un dolore che continua a colpire la famiglia Tortolani dal lontano 4 gennaio 2005 fino a ieri. Ieri il dramma di Rolando Tortolani, 51 anni: l'uomo, in sella al suo scooter, per cause ancora al vaglio si è scontrato frontalmente con un'a - facebook.com facebook