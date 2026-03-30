Nel tardo pomeriggio del 30 marzo 2026, a Como, un uomo di 57 anni è stato investito mentre attraversava la strada. L’incidente ha causato blocchi importanti al traffico cittadino, con i soccorsi intervenuti sul luogo per le operazioni di assistenza e rimozione. La polizia ha avviato le verifiche per ricostruire l’accaduto.

Un uomo di 57 anni è stato investito nel tardo pomeriggio di oggi, 30 marzo 2026, a Como, in un incidente che ha immediatamente provocato forti ripercussioni sulla circolazione cittadina. L’episodio si è verificato poco dopo le 17, in un orario particolarmente critico per il traffico. Secondo le prime informazioni disponibili, il pedone è stato urtato da un veicolo mentre si trovava sul Lungo Lario Trieste. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’investimento, che sarà ricostruita dagli agenti intervenuti. Sul posto sono arrivati rapidamente i mezzi di soccorso: un’ambulanza e un’automedica del 118 hanno prestato le prime cure all’uomo, che ha riportato ferite ed è stato poi trasportato in ospedale per accertamenti. 🔗 Leggi su Quicomo.it

© Quicomo.it - Como, pedone investito nel tardo pomeriggio: traffico in tilt e soccorsi sul posto

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