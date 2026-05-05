Incidente a Cesena ciclista travolta da un' auto | morta una donna di 56 anni

Un incidente mortale si è verificato a Cesena, dove una donna di 56 anni, di nazionalità cinese, è stata investita da un'auto e ha perso la vita. Insieme a lei, un pedone è rimasto ferito. La polizia sta indagando sulla dinamica dell’accaduto e sulle cause che hanno portato all’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per la donna non c’era più nulla da fare.

È stata investita poco prima delle ore 6.00 di martedì 5 maggio 2026 la donna di 56 anni di nazionalità cinese travolta e uccisa da un'auto mentre, in sella alla sua bici, stava transitando da piazza Spallicci, a poco più di 2 km dal centro di Cesena. L'episodio è avvenuto appena prima dell'alba, nel quartiere periferico di Case Finali. Una volta dato l’allarme il personale sanitario del 118 è arrivato sul luogo dell'incidente, ma non ha potuto nulla contro la gravità delle ferite presentate dalla ciclista. Nell'impatto il corpo della vittima, successivamente recuperato dai vigili del fuoco, è rimasto incastrato sotto la parte anteriore del veicolo.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Incidente a Cesena, ciclista travolta da un'auto: morta una donna di 56 anni Notizie correlate Leggi anche: Donna di 89 anni travolta da una moto: morta sul colpo Leggi anche: Incidente mortale: donna di 45 anni travolta da due auto, lascia due bambini. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Tragedia sulle strade: ciclista ravennate morto travolto da un'auto; Ciclista travolto da un 30enne in auto. Trauma fatale: morto a 76 anni; Tragica pedalata sui colli di Bertinoro: cicloturista in sella ad una e-bike muore dopo uno scontro con un'auto; Incidenti stradali, due ciclisti investi e travolti in poche ore. Sono gravi. Ciclista muore a causa delle conseguenze di un incidente stradaleSi è spento all'ospedale Bufalini di Cesena Antonio Leo, 76 anni, di Punta Marina. L'uomo era ricoverato da sabato mattina, dopo un incidente stradale che lo ha visto coinvolto a Bertinoro. Leo era in ... ravennawebtv.it Ciclista travolto da un 30enne in auto. Trauma fatale: morto a 76 anniForlì, 28 aprile 2026 – Non ce l’ha fatta Antonio Leo, 76 anni, residente a Ravenna: l’uomo, in bici, era stato travolto da un’auto a Bertinoro alle 9.30 del 25 aprile. Trasportato d’urgenza in ambula ... ilrestodelcarlino.it Tiziano Trifelli, chi era il centauro morto nell'incidente sul Grande raccordo anulare ift.tt/Aiy6NSR x.com Servono i vigili del fuoco per districare dall'auto gli occupanti rimasti all'interno https://canaledieci.it/2026/05/05/spaventoso-incidente-stradale-a-bracciano-due-persone-bloccate-nellauto-sul-posto-i-vigili-del-fuoco/ - facebook.com facebook