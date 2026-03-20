Una donna di 45 anni è stata investita da due auto ad Angri e ha perso la vita. L’incidente è avvenuto questa mattina e, purtroppo, non c’è stato nulla da fare per salvarla. La vittima lascia due bambini a cui dovrà essere affidata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non sono riusciti a rianimarla.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Un triste episodio ha segnato la giornata di ieri, quando Emiliana Natale, insegnante di 45 anni, è morta all’ospedale Cardarelli di Napoli. La donna è rimasta coinvolta in un drammatico incidente a Angri, che ha lasciato la comunità locale in lutto. Secondo quanto riportato da Il Mattino, l’incidente si è verificato martedì scorso, in via Nazionale, nei pressi di una farmacia molto conosciuta. Emiliana sarebbe stata investita da una vettura mentre stava attraversando la strada. Un secondo veicolo l’ha travolta, trascinandola per circa un chilometro. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Incidente mortale: donna di 45 anni travolta da due auto, lascia due bambini.

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