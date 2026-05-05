È iniziata la seconda fase dell'inchiesta sugli arbitri, con il responsabile dei calendari che sarà ascoltato entro questa settimana. Il pubblico ministero ha convocato un dirigente dell'Ufficio Competizioni della Lega Serie A, che dovrà fornire chiarimenti sui processi di organizzazione e gestione degli incontri. La convocazione fa parte delle indagini in corso, senza ulteriori dettagli al momento disponibili.

Andrea Butti, responsabile dell'Ufficio Competizioni della Lega Serie A, è stato convocato dal pubblico ministero Maurizio Ascione, che alla Procura di Milano conduce l'inchiesta sugli arbitri al centro della cronaca di questi giorni. Butti sarà ascoltato presto, probabilmente in settimana. Non si ha notizia della convocazione di altri uomini chiave della Lega: l'amministratore delegato De Siervo, ad esempio, non ha ricevuto alcuna comunicazione da Ascione. La convocazione di Butti si spiega probabilmente con la sua attività: è lui, da responsabile delle competizioni, a tenere i contatti con il designatore. Per l'organizzazione delle edizioni di Supercoppa italiana giocate in Arabia, ad esempio, era Butti a raccordarsi con Rocchi per le pratiche di visto dei direttori di gara designati.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inchiesta arbitri, via alla fase 2: il responsabile dei calendari sarà sentito in settimana

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