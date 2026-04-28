Il pm dell' inchiesta arbitri Ascione cambia incarico | sarà Procuratore europeo

Il pubblico ministero che si occupava dell'inchiesta sugli arbitri è stato recentemente assegnato a un nuovo incarico e diventerà Procuratore europeo. Nelle ultime settimane, il CSM ha designato il magistrato per questa posizione, spostandolo dall’attività di indagine precedente. La decisione riguarda un passaggio di ruolo all’interno del sistema giudiziario, senza che siano stati annunciati altri dettagli o modifiche alle procedure in corso.

Non sarà il pm Maurizio Ascione a rappresentare l’accusa, qualora l’inchiesta arbitri dovesse arrivare a giudizio. Il sostituto procuratore della Repubblica di Milano, finito al centro dell’attenzione nelle ultime ore come titolare del fascicolo sulla classe arbitrale che coinvolge il designatore Gianluca Rocchi, il supervisore Gervasoni e altri varisti è infatti in procinto di cambiare incarico. nelle scorse settimane il Consiglio Superiore della Magistratura lo ha infatti designato quale nuovo Procuratore europeo delegato (PED) a Roma, dove si trasferirà dopo essersi classificato primo nella procedura selettiva. Il nuovo incarico alla Procura europea (EPPO) è coerente con il profilo di Ascione e con il lavoro svolto negli anni dal magistrato, spesso in ambiti di interesse unionale.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il pm dell'inchiesta arbitri Ascione cambia incarico: sarà Procuratore europeo Notizie correlate Leggi anche: **Niscemi: inchiesta per disastro colposo, Procuratore da incarico a consulenti tecnici'** Leggi anche: Rocchi, gli arbitri "graditi", il pm: tutti gli uomini dell'inchiesta Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Inchiesta arbitri: il legale di Rocchi, 'presto per dire se risponderemo o no al pm'; Maurizio Ascione, il pm dell'inchiesta sugli arbitri, già destinato ad un altro incarico: andrà alla Procura Europea; Decine di arbitri davanti al PM, interrogatori di sei ore. I retroscena dell'inchiesta che mette in ginocchio l'AIA; LASICILIA - Ascione, il pm dell'inchiesta sugli arbitri, già destinato ad un altro incarico. Maurizio Ascione, il pm dell'inchiesta sugli arbitri, già destinato ad un altro incarico: andrà alla Procura EuropeaIl dottor Maurizio Ascione, sostituto procuratore della Repubblica a Milano e balzato alle cronache nelle ultime ore come titolare dell’ inchiesta sugli arbitri che ha coinvolto il designatore ... lasicilia.it LASICILIA - Ascione, il pm dell'inchiesta sugli arbitri, già destinato ad un altro incaricoMaurizio Ascione, il pm dell'inchiesta sugli arbitri, già destinato ad un altro incarico: andrà alla Procura Europea. La decisione del Csm nelle scorse settimane (su sua richiesta): è risultato il pri ... calciomercato.com Voci di tensione tra i vertici della procura e il pm Ascione #Tuttosport facebook Mi pare di capire da ciò che scrive l’ottimo @capuanogio che esistono sul caso #Rocchi due verità : quella del PM Ascione e quella di altri esponenti della procura di Milano che forse sono i vertici. Giusto Al momento “il concorso con ignoti” è un mistero:sara x.com