Inchiesta arbitri la procura Milano ascolterà Giorgio Schenone ed esponenti Lega Calcio

La Procura di Milano ha annunciato che ascolterà alcune persone legate alla Lega Calcio nell’ambito di un’inchiesta che riguarda presunte irregolarità arbitrali nel calcio. L’indagine, avviata qualche tempo fa, si concentra su eventuali comportamenti illeciti nel settore, e tra le persone da ascoltare ci sono anche alcuni rappresentanti della Lega. La procedura fa seguito a indagini preliminari in corso.

Milano, 4 maggio 2026 – Nell'indagine sulle presunte irregolarità arbitrali nel mondo del calcio, coordinata dalla Procura di Milano, saranno sentiti alcuni esponenti della Lega Calcio. Lo si apprende in ambienti giudiziari milanesi. Il pm Maurizio Ascione, titolare del fascicolo con la supervisione del procuratore Marcello Viola, proseguirà l'attività istruttoria anche con l'audizione di Giorgio Schenone, club referee manager dell'Inter. Tutti verranno convocati come persone informate sui fatti. Il fascicolo del pubblico ministero Maurizio Ascione ipotizza il reato di concorso in frode sportiva nell'ambito del quale sono già stati interrogati in qualità di indagati gli arbitri Luigi Nasca e Rodolfo Di Vuolo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Inchiesta arbitri, la procura Milano ascolterà Giorgio Schenone ed esponenti Lega Calcio Notizie correlate Inchiesta arbitri: la Procura di Milano valuta la convocazione di Schenone. Spuntano contatti con altri clubProvedel Bologna, i felsinei accelerano: nel mirino il portiere della Lazio, filtrano segnali di apertura sul possibile affondo Daffara brilla... Chi è Giorgio Schenone, l'addetto agli arbitri dell'Inter citato da Rocchi nelle intercettazioniSi chiama, nella dicitura anglofona, club referee manager: è il dirigente che si occupa della materia arbitrale, figura ormai diffusa negli... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Rocchi intercettato: Nel dialogo a San Siro cita Schenone, l’addetto agli arbitri dell’Inter; Pressioni su Rocchi, il pm ascolterà Schenone, il manager degli arbitri nerazzurro; Schenone dell'Inter convocato in Procura, spuntano intercettazioni tra Rocchi e dirigenti di Serie A; Inchiesta arbitri, intercettazione Rocchi-Gervasoni: riferimento all'Inter e a Schenone? Le novità di oggi. Inchiesta arbitri, la procura Milano ascolterà Giorgio Schenone ed esponenti Lega CalcioMilano, 4 maggio 2026 – Nell'indagine sulle presunte irregolarità arbitrali nel mondo del calcio, coordinata dalla Procura di Milano, saranno sentiti alcuni esponenti della Lega Calcio. Lo si apprende ... ilgiorno.it Inchiesta arbitri, possibile convocazione per Schenone! Le novitàInchiesta arbitri, secondo Repubblica la Procura di Milano sta valutando la convocazione di Giorgio Schenone. Ci sono però contatti con altri club L’inchiesta della Procura di Milano sul mondo arbitra ... lazionews24.com Nella foto che ritrae il gruppo dirigenziale della squadra nerazzurra che ha vinto il ventunesimo titolo della sua storia, compare anche Giorgio Schenone. Il referee manager della squadra interista, che lavora con il club della Pinetina da circa sei anni. - facebook.com facebook Repubblica - Giorgio #Schenone verrà ascoltato nei prossimi giorni in Procura x.com