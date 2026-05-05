Inchiesta arbitri nuove audizioni per sentire testimoni | chi è stato convocato

La procura di Milano ha avviato un’inchiesta sulle presunte designazioni pilotate nel sistema arbitrale. Sono state convocate nuove audizioni per ascoltare alcuni testimoni, mentre cinque persone risultano indagate per concorso in frode sportiva. Tra gli indagati figura anche l’ex designatore arbitrale, che si è autosospeso. Le indagini continuano a focalizzarsi su eventuali irregolarità nelle assegnazioni degli arbitri.

Prosegue l'inchiesta della procura di Milano su presunte designazioni pilotate nel sistema arbitrale per cui sono indagate cinque persone per concorso in frode sportiva, tra cui l'ex designatore arbitrale (autosospeso) Gianluca Rocchi. E nei prossimi giorni sono previste nuove audizioni di.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Chi è Andrea Butti, ex dirigente Inter convocato per l’inchiesta arbitri che fa i calendari della Serie AAndrea Butti, Head of Competitions and Operations della Lega Serie A, ex dirigente dell’Inter e ex ufficio stampa della FIGC, è stato convocato dalla... Inchiesta sugli arbitri, sfilano i testimoni della Lega CalcioAGI - Alcuni esponenti della Lega Calcio, di cui fanno parte anche rappresentanti dei club, saranno ascoltati come testimoni nel corso dell'inchiesta... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Inchiesta arbitri, al via le nuove audizioni di testimoni; Sky / Inchiesta arbitri: in settimana audizioni di altri due indagati, i dettagli; Inchiesta sugli arbitri, 'da Rocchi combine a San Siro con colleghi'; L'inchiesta arbitri procede spedita: il retroscena sulle ultime audizioni e sulla richiesta di proroga. Inchiesta arbitri, al via le nuove audizioni di testimoniPrenderanno il via da domani mercoledì 6 maggio le nuove audizioni di testimoni nell'inchiesta della Procura di Milano sul sistema arbitrale, che vede cinque indagati, al momento, per concorso in frod ... ansa.it Inchiesta arbitri, nuove audizioni per sentire testimoni: chi è stato convocatoLe indagini sono iniziate nell'autunno del 2024 . Al momento risultano cinque gli indagati, tra cui l'ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi. Le audizioni dei testimoni ... milanotoday.it Inchiesta arbitri Convocato #Butti in Procura x.com Parole durissime di #Cruciani che commenta così l’inchiesta arbitri e il differente trattamento riservato mediaticamente alla #Juve Il giornalista sostiene che a parti invertite i bianconeri sarebbero stati letteralmente massacrati pur ribadendo la regolarità - facebook.com facebook