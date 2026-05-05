Chi è Andrea Butti ex dirigente Inter convocato per l'inchiesta arbitri che fa i calendari della Serie A

Andrea Butti, attualmente responsabile delle competizioni e delle operazioni nella Lega Serie A, ha un passato come dirigente dell’Inter e come addetto stampa della FIGC. È stato convocato dalla Procura di Milano nell’ambito di un’inchiesta sugli arbitri e sulla gestione dei calendari della Serie A, in qualità di persona informata sui fatti. La sua collaborazione si inserisce nel quadro delle indagini in corso.

Andrea Butti, Head of Competitions and Operations della Lega Serie A, ex dirigente dell’Inter e ex ufficio stampa della FIGC, è stato convocato dalla Procura di Milano per l’inchiesta sugli arbitri come 'persona informata dei fatti'.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Inchiesta arbitri, possibile nuova svolta: convocato in Procura Andrea Butti, responsabile calendari della Serie Adi Francesco SpagnoloInchiesta arbitri, possibile nuova svolta nelle indagini: convocato in Procura Andrea Butti, responsabile calendari della Serie... Inchiesta arbitri, il pm Ascione vuole sentire Butti (l’uomo dei calendari della Serie A)Chi è il dirigente della Lega Calcio Serie A che gestisce i calendari del campionato e che il pm Ascione sentirà nell’ambito dell’inchiesta su Rocchi... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Sarri rimane criptico: I cambi ci hanno aiutato. Futuro? Dipenderà da...; Arbitri, il sistema sotto inchiesta, qual era la contropartita?. Arrivano nuove denunce, e ora saranno convocati gli esponenti della Lega Calcio; Un'esplosione di idee al Teatro Sociale di Como; Il comunicato sull'infortunio di Calhanoglu e altre 2 storie sull'Inter che potresti esserti perso. Chi è Andrea Butti, ex dirigente Inter convocato per l’inchiesta arbitri che fa i calendari della Serie AAndrea Butti, Head of Competitions and Operations della Lega Serie A, ex dirigente dell’Inter e ex ufficio stampa della FIGC, è stato convocato dalla Procura di Milano per l’inchiesta sugli arbitri ... fanpage.it Caso arbitri, Andrea Butti sarà ascoltato in Procura: ecco il ruolo del responsabile dei calendariIl gestore dell'Ufficio Competizioni della Lega Serie A verrà sentito dal pm Maurizio Ascione in settimana: è lui a tenere i contatti con il designatore. Da capire i possibili collegamenti con Gianluc ... ilgiorno.it Il PM Maurizio Ascione punta i riflettori su Andrea Butti, responsabile dell’Ufficio Competizioni E' stato convocato per fare chiarezza sui flussi comunicativi e sulla gestione logistica (dai visti per la Supercoppa al Centro VAR di Lissone) tra istituzioni e design x.com L’inchiesta arbitri coordinata dalla Procura di Milano accelera bruscamente e sposta il focus dai campi agli uffici della Lega Serie A. Il PM Maurizio Ascione punta i riflettori su Andrea Butti, responsabile dell’Ufficio Competizioni, convocato per fare chiarezza - facebook.com facebook