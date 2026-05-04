Nella giornata sono stati ascoltati alcuni rappresentanti della Lega Calcio e dei club in qualità di testimoni nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Milano. L'indagine riguarda un'ipotesi di reato di frode sportiva e coinvolge diverse figure legate all'organizzazione del calcio nazionale. Le testimonianze sono state rese nel rispetto delle procedure legali e si inseriscono in un quadro più ampio di accertamenti sul settore.

AGI - Alcuni esponenti della Lega Calcio, di cui fanno parte anche rappresentanti dei club, saranno ascoltati come testimoni nel corso dell'inchiesta della Procura di Milano con al centro l'ipotesi di reato di frode sportiva. Non è nota la loro identità né quando saranno convocati. Il nuovo risvolto allarga lo scenario di un'inchiesta che ha ancora molti punti da chiarire. In particolare è la "contropartita" il tema su cui sta ragionando chi indaga sulla presunta arbitropoli che ha portato all'autosospensione del designatore Gianluca Rocchi. Il nodo della contropartita. La chiave che, se trovata, potrebbe costituire il punto di svolta per gli inquirenti è al momento ancora in cerca della "pistola fumante".🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Inchiesta sugli arbitri, sfilano i testimoni della Lega Calcio

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