Inchiesta arbitri la Procura convoca esponenti della Lega Serie A come &#8216;persone informate sui fatti'

Da fanpage.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Procura di Milano ha convocato alcuni dirigenti della Lega Serie A come persone informate sui fatti nell’ambito di un’indagine sulle presunte irregolarità legate all’utilizzo del VAR. Le convocazioni sono state comunicati nelle ultime ore e rientrano nelle indagini avviate per chiarire eventuali anomalie nel sistema di revisione delle decisioni arbitrali. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sugli argomenti trattati durante gli incontri.

Nuove convocazioni dalla Procura di Milano: i dirigenti della Lega Serie A ascoltati come persone informate sui fatti nell’indagine su presunte irregolarità VAR. Gli inquirenti vogliono chiarire ruoli e responsabilità, mentre l’inchiesta si estende oltre il mondo arbitrale.🔗 Leggi su Fanpage.it

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