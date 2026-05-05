Inchiesta arbitri la Procura convoca esponenti della Lega Serie A come ‘persone informate sui fatti'

La Procura di Milano ha convocato alcuni dirigenti della Lega Serie A come persone informate sui fatti nell’ambito di un’indagine sulle presunte irregolarità legate all’utilizzo del VAR. Le convocazioni sono state comunicati nelle ultime ore e rientrano nelle indagini avviate per chiarire eventuali anomalie nel sistema di revisione delle decisioni arbitrali. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sugli argomenti trattati durante gli incontri.

Nuove convocazioni dalla Procura di Milano: i dirigenti della Lega Serie A ascoltati come persone informate sui fatti nell’indagine su presunte irregolarità VAR. Gli inquirenti vogliono chiarire ruoli e responsabilità, mentre l’inchiesta si estende oltre il mondo arbitrale.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Inchiesta arbitri, novità: in Procura saranno convocati esponenti della Lega Calcio Inchiesta arbitri, la procura Milano ascolterà Giorgio Schenone ed esponenti Lega CalcioMilano, 4 maggio 2026 – Nell'indagine sulle presunte irregolarità arbitrali nel mondo del calcio, coordinata dalla Procura di Milano, saranno sentiti... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Inchiesta arbitri, novità: in Procura saranno convocati esponenti della Lega Calcio; Ventinove arbitri in Procura: Rocchi parlava con molti club; Inchiesta arbitri, indagine si allarga? Arrivano nuovi testimoni. Le news sull'Inter; Inchiesta sugli arbitri, il calcio si compatta ma teme nuovi scossoni. Inchiesta arbitri, la Procura convoca esponenti della Lega Serie A come ‘persone informate sui fatti’Nuove convocazioni dalla Procura di Milano: i dirigenti della Lega Serie A ascoltati come persone informate sui fatti nell’indagine su presunte irregolarità VAR. Gli inquirenti vogliono chiarire ruoli ... fanpage.it Inchiesta arbitri, il pm Ascione vuole sentire Butti (l’uomo dei calendari della Serie A)Chi è il dirigente della Lega Calcio Serie A che gestisce i calendari del campionato e che il pm Ascione sentirà nell'ambito dell'inchiesta su Rocchi e il mondo arbitrale. inchiesta arbitri pm ascione ... panorama.it La classifica della Lega Serie A 2025/26 alla 35^ giornata - facebook.com facebook La Lega Serie A ha stabilito il programma delle gare della 36ª giornata della Serie A Enilive 2025/2026 Lecce – Juventus Sabato 09 maggio alle ore 20:45 x.com