Nelle prossime settimane, alcune persone coinvolte nel calcio saranno chiamate in Procura per essere ascoltate riguardo a un’inchiesta sugli arbitri. Sono stati invitati esponenti della Lega Calcio, e l’obiettivo è raccogliere informazioni su alcune situazioni che potrebbero influenzare il quadro delle partite e delle decisioni prese in campo. Le indagini proseguono senza ulteriori dettagli pubblici al momento.

Si prova a far luce. Nel corso delle prossime settimane in Procura saranno ascoltate varie persone che potrebbero muovere alcune caselle del domino. In primis, gli esponenti della Lega calcio, che verranno convocati dal pm Ascione come persone informate sui fatti. Non è ancora noto né chi sono, né quando saranno convocati. Poi, sarà il turno dei club referee manager. Sono loro gli uomini ingaggiati dalle squadre per tenere relazioni con il mondo arbitrale. È una figura che - è bene ricordarlo - non ha però facoltà di avere rapporti con il designatore: se c'è bisogno di chiedere una spiegazione o interloquire, si chiama l'incaricato, che in questo campionato è Andrea De Marco (nominato dalla Figc per gestire le relazioni con i club di A e B).🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inchiesta arbitri, novità: in Procura saranno convocati esponenti della Lega Calcio

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