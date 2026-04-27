Caso Arbitri | tra gli indagati non ci sono dirigenti dell’Inter e di altre squadre di Serie A

Nel corso delle indagini sul caso Arbitri, sono stati individuati alcuni indagati, ma tra questi non figurano dirigenti dell’Inter né di altre squadre di Serie A. La procura ha reso noto che i soggetti coinvolti sono altri, senza coinvolgimenti diretti di figure dirigenziali delle società calcistiche più note del campionato italiano. La situazione rimane sotto esame per approfondire eventuali responsabilità e sviluppi futuri.

Alisson Juve, accordo sempre più vicino tra la società bianconera e il portiere brasiliano. Che cosa sta succedendo Stiller Juventus, folta concorrenza sul mediano per l’estate. Ecco cosa pensa il tedesco dei bianconeri Lewandowski Juventus: il suo agente è in Italia per valutare le offerte, ma il polacco non esclude questa opzione per il futuro Guerreiro Juve, il giocatore lascerà il Bayern Monaco a fine stagione. Arriva in bianconero? Gli aggiornamenti Rugani Juve, ecco quanto manca al riscatto Fiorentina. E lui intanto: «Qui mi trovo bene sotto ogni punto di vista» Chiellini: «Soddisfazione Next Gen. Si è detto che l’Under 23 non serve al calcio italiano, ma vi cito questi dati» Juventus Next Gen quinta in campionato: è il miglior piazzamento di sempre.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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