Il pubblico ministero Ascione si trasferisce a Roma, dove assumerà il ruolo di Procuratore europeo delegato, dopo la decisione del Consiglio superiore della magistratura. Questa variazione di incarico influisce sulla gestione dell'indagine riguardante gli arbitri Rocchi e Gervasoni, condotta a Milano. La sua partenza segna un cambiamento nel personale coinvolto nelle attività investigative legate a questa inchiesta.

? Cosa sapere Il PM Ascione si trasferisce a Roma come Procuratore europeo delegato dopo il CSM.. Il cambio di comando impatta la gestione dell'inchiesta su Rocchi e Gervasoni a Milano.. Il passaggio di Ascione alla Procura europea di Roma segna un punto di svolta per l’inchiesta sulla classe arbitrale, dopo la designazione del sostituto procuratore milanese da parte del CSM nelle scorse settimane. Il magistrato, che dal marzo 2012 opera presso il Primo Dipartimento di Milano, si trasferirà nella capitale dopo aver ottenuto il primo posto nella procedura selettiva. La nuova posizione come Procuratore europeo delegato (PED) rappresenta una progressione naturale della sua carriera, data la consolidata esperienza in ambito unionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Inchiesta arbitri, cambio di rotta: il PM Ascione vola a Roma

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