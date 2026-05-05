Ïncentivi Camini; 1,1 milioni in Campania per la liquidazione delle pratiche in attesa

La Regione Campania ha approvato il bilancio 2026 e ha stanziato 1,1 milioni di euro in più per completare le pratiche ancora in attesa nel quadro del bando “Incentivi Camini”. Questa cifra si aggiunge ai fondi già previsti per permettere ai cittadini di ricevere gli incentivi promessi. La misura mira a chiudere le pratiche in sospeso in modo rapido e a garantire il pagamento delle agevolazioni.

Con l’approvazione del bilancio 2026, la Regione Campania ha stanziato 1,1 milioni di euro aggiuntivi per la liquidazione delle pratiche dei cittadini attualmente in lista d’attesa del bando “Incentivi Camini”. “Con questo intervento – dichiara l’assessora regionale all’Ambiente Claudia Pecoraro – diamo una risposta concreta alle tante persone che attendevano lo scorrimento delle graduatorie, garantendo continuità a una misura molto richiesta e strategica per la qualità dell’aria”. Le risorse consentiranno di proseguire le istruttorie e accelerare i pagamenti, in attesa dei nuovi strumenti ministeriali, prossimi alla firma del nuovo accordo nazionale.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Leggi anche: La truffa degli incentivi green per ottenere denaro contante (25 milioni di euro): tutti i nomi delle 74 società coinvolte Sanità, budget di 62 milioni per il personale: la Campania sigla il patto sulle liste d?attesaListe di attesa: conto alla rovescia per la pubblicazione, da maggio sul sito di Agenas, dei dati di flusso relativi a prenotazioni e prestazioni...