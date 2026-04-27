Immigrazione Biagioli | Burocrazia e ritardi bloccano lavoratori e imprese Serve una riforma del sistema

Antonio Biagioli, segretario generale della Uila Viterbo, ha evidenziato come la burocrazia e i ritardi amministrativi ostacolino l’ingresso e il regolare impiego di lavoratori stranieri, creando problemi alle imprese che si affidano a questa manodopera. In un intervento recente, Biagioli ha sottolineato la necessità di intervenire con una riforma del sistema per snellire le procedure e migliorare la gestione delle pratiche legate all’immigrazione.

Antonio Biagioli, segretario generale della Uila Viterbo, traccia un quadro preciso delle difficoltà che interessano il sistema dell'immigrazione. Secondo l'analisi del sindacalista, i ritardi burocratici e le interpretazioni rigide delle norme stanno creando un corto circuito che penalizza sia i.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Giustizia: la riforma ignora i ritardi che bloccano iLa campagna per il referendum sulla giustizia si intensifica a Brindisi con l’intervento di Giuseppe Antoci, europarlamentare del Movimento 5 Stelle. Autostrada Ragusa-Catania: 70 lavoratori in attesa di stipendi da novembre, crisi e burocrazia bloccano i pagamenti.La crisi che attanaglia il lotto 3 dell’autostrada Ragusa-Catania ha raggiunto un punto di rottura, lasciando settanta lavoratori senza stipendio da... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Immigrazione, Biagioli: Burocrazia e ritardi bloccano lavoratori e imprese. Serve una riforma del sistema; Festa della Liberazione, anche i braccianti scendono in piazza: Non sono attrezzi ma esseri umani. Ahmen, in scena storia vera di Asim tra burocrazia e immigrazioneProsegue la Stagione 2025–2026 del Teatro Comunale di Bucine Storie condivise: una stagione che intreccia arte, memoria, linguaggi e visioni. Un racconto collettivo che parla al presente e lo ... lanazione.it