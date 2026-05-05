Incendio sulla provinciale a fuoco tir con sostanze corrosive | allarme per il rischio contaminazione

Nella serata di lunedì 4 maggio, un incendio si è sviluppato su una strada provinciale a Lodi Vecchio. Un tir che trasportava solfuro di sodio idratato è andato a fuoco. Le fiamme hanno interessato il veicolo, creando preoccupazioni riguardo alla possibile dispersione di sostanze corrosive. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area.

Un tir che trasportava solfuro di sodio idratato ha preso fuoco nella sera di lunedì 4 maggio sulla provinciale 115 all'altezza di Lodi Vecchio. I vigili del fuoco sono stati impegnati per diverse ore nelle operazioni di spegnimento attraverso l'uso della schiuma.L'acido corrosivoL'allarme è.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Tir a fuoco in autostrada A1 all’altezza di Guidonia Montecelio, vigili del fuoco estinguono l’incendioUn tir è andato a fuoco in autostrada nel pomeriggio di oggi: i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme. Tir con 30mila sostanze dopanti sequestrato ad Ancona: i farmaci erano nascosti tra vitamine e cosmeticiGrazie a un’operazione congiunta tra carabinieri di Ancona e funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) sono stati intercettati in un... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Lodi Vecchio, tir in fiamme sulla provinciale; Incendio sulla provinciale, a fuoco tir con sostanze corrosive: allarme per il rischio contaminazione; Incendio sul Monte Faeta, la situazione migliora: in migliaia sono rientrati a casa; Furgone in fiamme sulla Provinciale, vigili del fuoco di Monza al lavoro: merce distrutta. Incendio sulla provinciale, a fuoco tir con sostanze corrosive: allarme per il rischio contaminazioneL'intervento dei vigili del fuoco nella serata di lunedì 4 maggio. I pompieri hanno domato il rogo con la schiuma. Presenti anche i tecnici di Arpa ... milanotoday.it Incendio sul monte Faeta, restano alcuni punti critici. Fiamme anche a MassarosaL'incendio ha interessato circa 710 ettari ed è attualmente bonificato per circa il 40%, con presenza di fiamme attive in alcune aree ... gonews.it Da oltre due ore i Vigili del Fuoco di Lodi sono impegnati nello spegnimento di un incendio a un autotreno all'altezza di Lodi Vecchio, nel Lodigiano, che trasportava solfuro di sodio idratato, un sale altamente corrosivo e che libera acido solfidrico, un gas to - facebook.com facebook Bosco ferito: le devastanti immagini dal drone dell’incendio del Monte Faeta. Polmone verde in cenere x.com