Tir a fuoco in autostrada A1 all'altezza di Guidonia Montecelio vigili del fuoco estinguono l'incendio
Oggi pomeriggio un tir è andato a fuoco sull'autostrada A1, nei pressi di Guidonia Montecelio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme. Non sono state segnalate altre persone coinvolte o danni a terzi. La viabilità sulla carreggiata è stata temporaneamente rallentata durante le operazioni di spegnimento.
Un tir è andato a fuoco in autostrada nel pomeriggio di oggi: i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme. Chiuso un tratto di A1. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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