Tir a fuoco in autostrada A1 all'altezza di Guidonia Montecelio vigili del fuoco estinguono l'incendio

Oggi pomeriggio un tir è andato a fuoco sull'autostrada A1, nei pressi di Guidonia Montecelio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme. Non sono state segnalate altre persone coinvolte o danni a terzi. La viabilità sulla carreggiata è stata temporaneamente rallentata durante le operazioni di spegnimento.