Incendio in casa 85enne riesce a salvarsi

Nella notte si è sviluppato un incendio in un’abitazione situata nel rione San Paolo, a Licata. L’incendio ha coinvolto un edificio residenziale e ha causato danni alle strutture. Una donna di 85 anni, che abitava da sola nell’immobile, è uscita dall’appartamento prima che le fiamme si estendessero ulteriormente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Un incendio divampato nella notte ha devastato un’abitazione nel rione San Paolo, a Licata. Una donna di 85 anni, che vive da sola, è riuscita a mettersi in salvo uscendo in strada prima che le fiamme si propagassero.L’allarme è scattato intorno alle 3 del mattino di domenica. Sul posto sono.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Lupo cade in cisterna d'acqua ma, troppo stanco, non riesce a salvarsi: necessaria la sedazioneI vigili del fuoco hanno provato a farlo uscire con una tavola ma il lupo, troppo stanco, non ce l'ha fatta: è stato necessario chiamare un... Crollo del ponte sul fiume Trigno, auto cade nelle acque mentre un'altra riesce a salvarsi: ricerche in corsoSono in corso le ricerche per un'auto finita in acqua durante il crollo del ponte sul fiume Trigno, al confine tra Abruzzo e Molise.