Diretta incendio sul monte Faeta | oltre 250 ettari bruciati 300 persone evacuate cielo oscurato dal fumo

Un incendio sta interessando il monte Faeta, tra le province di Lucca e Pisa. Finora sono stati bruciati più di 250 ettari di vegetazione e circa 300 persone sono state evacuate dalle zone interessate. Il fumo si è alzato in cielo, oscurandolo visibilmente. Le squadre di soccorso sono sul posto per contenere il rogo e tutelare le aree circostanti. La situazione rimane molto tesa in questa zona della Toscana.

Lucca, 30 aprile 2026 – Un vasto incendio sta divorando il monte Faeta, tra le province di Lucca e Pisa. Il fronte è vastissimo: oltre 250 ettari in fumo. Le fiamme, partite dal versante lucchese, hanno raggiunto quello pisano. Il rogo, alimentato dal forte vento, minaccia diverse abitazioni. Disposta l’evacuazione di decine di famiglie tra Pisa e Lucca, in particolare tra la valle di Asciano (frazione del comune di San Giuliano Terme) e Santa Maria del Giudice (Lucca). È stata attivata l’Unità di crisi regionale per il coordinamento delle operazioni e il monitoraggio costante dell’evoluzione dell’incendio. Qua sotto le notizie in diretta:.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Diretta incendio sul monte Faeta: oltre 250 ettari bruciati, 300 persone evacuate, cielo oscurato dal fumo Notizie correlate Diretta incendio sul monte Faeta: oltre 250 ettari bruciati, famiglie evacuate, cielo oscurato dal fumoLucca, 30 aprile 2026 – Un vasto incendio sta divorando il monte Faeta, tra le province di Lucca e Pisa. Incendio Monte Faeta: la nuvola di fumo sul versanteNel pomeriggio del 30 aprile le fiamme hanno raggiunto anche il versante di Asciano del Monte Faeta. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Ancora in corso le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'incendio sul monte Faeta; Incendio sul Monte Faeta, in azione anche diverse squadre dell'Unione Comuni media Valle; Incendio sul Monte: enorme colonna di fumo visibile anche dalla provincia di Pisa; Incendio boschivo sul Monte Sole in val Venosta. Diretta incendio sul monte Faeta: oltre 250 ettari bruciati, famiglie evacuate, cielo oscurato dal fumoLe fiamme, partite dal versante lucchese, hanno raggiunto quello pisano. Il rogo alimentato dal forte vento, case minacciate. Attivata l’Unità di crisi regionale, Canadair in azione ... lanazione.it Incendio sul monte Faeta, famiglie evacuate a Santa Maria del GiudiceI n arrivo ci sono squadre di vigili del fuoco anche da altre province, per cercare di frenare la situazione, diventata davvero pericolosa: nel pomeriggio di oggi infatti, so no state evacuate in via ... luccaindiretta.it Incendio Monti Pisani - Le persone stanno lasciando le case: la diretta - facebook.com facebook