Incendio auto a Seregno | vigili del fuoco evitano il peggio

Un incendio ha coinvolto un’auto a Seregno, causato da un corto circuito nel vano motore. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente e hanno spento le fiamme prima che si propagassero agli edifici vicini. L’intervento ha evitato danni più gravi e ha permesso di mettere in sicurezza l’area. La vettura è stata completamente distrutta, ma nessuno è rimasto ferito. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

Un’auto in fiamme a Seregno: l’intervento dei vigili del fuoco evita il peggio. Nella serata di domenica 22 febbraio, un’auto è stata avvolta dalle fiamme a Seregno, in via De Nicola. L’incendio, scoppiato intorno alle 20, è stato domato dai vigili del fuoco, che hanno agito tempestivamente per evitare la propagazione del fuoco ad altri beni. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento. La scena drammatica e l’intervento tempestivo. La scena è quella di un’auto completamente avvolta dalle fiamme, un spettacolo drammatico che ha illuminato la serata di domenica a Seregno. L’incendio, scoppiato intorno alle 20 in via De Nicola, ha attirato l’attenzione dei residenti e dei passanti, trasformando una tranquilla serata in un momento di tensione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

