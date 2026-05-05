Incendio auto sindaco è coro di sdegno | La comunità non si piega
Nella notte tra ieri e oggi, un incendio ha danneggiato l'auto del sindaco di Villa Castelli. L'evento ha attirato l'attenzione della comunità, suscitando reazioni di solidarietà e condanna da parte di rappresentanti istituzionali e associazioni locali. Le forze dell'ordine sono al lavoro per accertare le cause dell’incendio e verificare eventuali responsabilità. La vicenda ha portato a un dibattito pubblico sulla sicurezza e sulla tutela delle figure pubbliche.
VILLA CASTELLI – L'incendio che nella notte tra ieri e oggi, martedì 5 maggio, ha danneggiato l’auto del sindaco di Villa Castelli, Giovanni Barletta, ha scosso profondamente il panorama politico e associativo locale, scatenando una ferma condanna da parte di diversi esponenti delle istituzioni e.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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#Terni, #incendio auto via #Morelli: «Una #vergogna. Nessuno ci ripagherà dei #danni subiti» x.com