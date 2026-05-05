Incendio auto sindaco è coro di sdegno | La comunità non si piega

Nella notte tra ieri e oggi, un incendio ha danneggiato l'auto del sindaco di Villa Castelli. L'evento ha attirato l'attenzione della comunità, suscitando reazioni di solidarietà e condanna da parte di rappresentanti istituzionali e associazioni locali. Le forze dell'ordine sono al lavoro per accertare le cause dell’incendio e verificare eventuali responsabilità. La vicenda ha portato a un dibattito pubblico sulla sicurezza e sulla tutela delle figure pubbliche.