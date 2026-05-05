Incendio all' Atlantic City di Claudio Panarello consigliere M5S a Caltagirone attentato | le foto del locale

Un incendio è divampato nel locale di un consigliere comunale del Movimento 5 Stelle a Caltagirone. Sono state pubblicate alcune foto che mostrano i danni causati dalle fiamme all’interno del locale. Le autorità stanno svolgendo le verifiche del caso per chiarire le cause dell’incendio e stabilire se si tratti di un incidente o di un atto doloso. La polizia ha avviato le indagini per raccogliere eventuali elementi utili.

Incendio nel locale di Claudio Panarello, consigliere comunale del M5S a Caltagirone: si tratta di un attentato, il sindaco parla di "gesto infame".🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Incendio all'Atlantic City di Claudio Panarello consigliere M5S a Caltagirone, "attentato": le foto del locale Notizie correlate Sava, critiche al governo Meloni, il consigliere M5S Claudio Leone attacca su crescita, tasse e occupazioneTarantini Time QuotidianoUn duro attacco politico al governo guidato da Giorgia Meloni arriva dal consigliere comunale M5S di Sava, Claudio Leone,... Pd e M5S chiedono le dimissioni del consigliere comunale Giovanni Magni"Quanto emerso nelle ultime ore in merito alla presenza del consigliere comunale Giovanni Magni, capogruppo di Fratelli d’Italia a Catania, partito... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Caltagirone, incendio distrugge l’Atlantic City: solidarietà a Claudio Panarello; Caltagirone, incendio doloso distrugge locale del consigliere comunale. In pochi minuti distrutti 18 anni di storia; Rogo all'Atlantic City: Caltagirone scossa dal vile gesto; Caltagirone, incendio, forse doloso, distrugge locale del consigliere Panarello. Incendiato il bar di un consigliere M5s a CaltagironeCATANIA – Incendio nella notte a Caltagirone, in provincia di Catania, dove è stato danneggiato l’Atlantic City, lounge bar del consigliere comunale del M5s Claudio Panarello. Il consigliere ha pres ... livesicilia.it ATTENTATO INCENDIARIO A CALTAGIRONE: DISTRUTTO IL LOUNGE BAR “ATLANTIC CITY” DEL CONSIGLIERE CLAUDIO PANARELLO Un gravissimo atto di violenza ha scosso nella notte la comunità di Caltagirone. Intorno alle 4:00 del mattino, un ince - facebook.com facebook