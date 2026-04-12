Sava critiche al governo Meloni il consigliere M5S Claudio Leone attacca su crescita tasse e occupazione

Un consigliere comunale del Movimento 5 Stelle di Sava ha espresso critiche nei confronti del governo guidato da Giorgia Meloni, focalizzandosi su questioni legate alla crescita economica, alle tasse e all’occupazione. In una nota ufficiale, ha evidenziato alcune preoccupazioni riguardo alle politiche adottate dall’esecutivo, senza entrare nel dettaglio di eventuali iniziative specifiche. La posizione si inserisce nel quadro delle opposizioni politiche locali e nazionali.

Tarantini Time Quotidiano Un duro attacco politico al governo guidato da Giorgia Meloni arriva dal consigliere comunale M5S di Sava, Claudio Leone, che in una nota critica evidenzia diversi aspetti economici e sociali dell’azione dell’esecutivo di Fratelli d’Italia. Secondo quanto dichiarato, il confronto con il biennio 2021-2022 evidenzierebbe un rallentamento della crescita economica. Leone afferma che il Paese “correva al +14%” mentre oggi, secondo le stime citate, la crescita sarebbe scesa allo 0,4% nel 2026. Una situazione che, secondo il consigliere, rappresenterebbe un netto peggioramento rispetto al passato. Sul fronte fiscale, le critiche riguardano l’aumento della pressione fiscale, indicata al 43,1%.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Sava, critiche al governo Meloni, il consigliere M5S Claudio Leone attacca su crescita, tasse e occupazione Meloni: da quando siamo al governo meno tasse su lavoro e famiglieUrologia Cardarelli, dal 5 al 7 marzo a Napoli full immersion nella live surgery con CardaRally e HOL.