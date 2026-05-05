Nella mattina del primo maggio, un incendio ha interessato il porto di Cervia, distruggendo quattro imbarcazioni. La procura di Ravenna ha aperto un fascicolo per incendio, al momento contro ignoti, per indagare sulle cause dell’incendio. Le autorità stanno acquisendo elementi per chiarire l’accaduto e valutare eventuali responsabilità. Nessuna persona è rimasta ferita nell’incidente.

La procura di Ravenna ha aperto un fascicolo per incendio, al momento contro ignoti, per il rogo che, all’alba del primo maggio, ha distrutto quattro barche al porto di Cervia. Nelle indagini, coordinate dal pm Lucrezia Ciriello, si vuole in particolare chiarire l’esatta natura del rogo (se accidentale e dunque colposo oppure doloso). In tal senso, oltre alle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, si è in attesa della relazione tecnica dei vigili del fuoco. Non è detto che, in caso di necessità, la procura non possa disporre ulteriori consulenze tecniche mirate. Verranno naturalmente ascoltati tutti i proprietari delle imbarcazioni coinvolte, oltre che eventuali testimoni.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Incendio al porto di Cervia. Aperto fascicolo in procura

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