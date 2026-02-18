Incendio alla moschea sequestrati i materiali e aperto un fascicolo in Procura

Un incendio alla moschea di Rimini è stato causato da un cortocircuito, secondo le prime verifiche. Le fiamme hanno danneggiato gravemente la tensostruttura del centro islamico di via Ungheria, creando preoccupazione tra i fedeli. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente, spegnendo le fiamme e salvando le strutture vicine. Gli agenti della Digos hanno sequestrato i materiali trovati sul sito e aperto un fascicolo per chiarire le responsabilità. La polizia continua a indagare sulle circostanze dell'incidente.

Gli inquirenti della Digos al lavoro per ricostruire le cause che hanno provocato le fiamme che hanno distrutto la tensostruttura del centro islamico Procedono serrate le indagini della Digos della Questura di Rimini che, con gli esperti della Scientifica, è al lavoro per individuare le cause dell'incendio che ha distrutto la tensostruttura adibita a moschea del centro islamico di via Ungheria a Rimini. Oltre ad analizzare le telecamere a circuito chiuso delle attività adiacenti, sono stati messi sotto sequestro i materiali andati in fiamme per essere analizzati in cerca di eventuali acceleranti o inneschi che abbiano dato il via al rogo.🔗 Leggi su Riminitoday.it Sparatoria a Milano, aperto fascicolo: Procura indagherà poliziotto come atto dovutoLa Procura di Milano ha aperto un fascicolo sulla sparatoria avvenuta ieri a Rogoredo. Milano: aperto fascicolo su sparatoria, procura indagherà poliziotto come atto dovutoLa Procura di Milano ha aperto un fascicolo sulla sparatoria di domenica a Rogoredo. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Incendio nella notte alla moschea di via Portogallo a Rimini: Indagini in corso. Rimini, incendio alla moschea: si indaga sulla eventuale matrice dolosaUn incendio nella notte ha distrutto la tensostruttura adiacente alla nuova moschea di Rimini, nei pressi dell’ingresso principale della Fiera tra la ... corriereromagna.it Scoppia l'incendio nella moschea alla vigilia del Ramadan (Foto Migliorni)Condividi incendio moschea rimini via uingheria 17 febbraio - 259 Foto da: Scoppia l'incendio nella moschea alla vigilia del Ramadan (Foto Migliorni) incendio moschea rimini via uingheria 17 febbraio ... riminitoday.it Incendio Sannazaro sopralluogo ministro Giuli facebook