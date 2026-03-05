Grave intimidazione a Lucera | incendiata l' auto del comandante della polizia locale

A Lucera, ignoti hanno incendiato l’auto privata del comandante della Polizia Locale, Michele Polito. La vettura, una Ford Puma, è stata completamente danneggiata dall’incendio. L’episodio si è verificato in un momento non precisato e le autorità stanno indagando sull’accaduto. Nessuna altra persona o veicolo è stato coinvolto nell’incidente.

Il fatto è successo intorno alle 2.30, nei pressi dell'abitazione dell'ufficiale, dove il veicolo era regolarmente parcheggiato in strada. Sul posto, vigili del fuoco e carabinieri per le indagini del caso Grave intimidazione a Lucera, dove ignoti hanno dato fuoco all'auto privata (una Ford Puma) del comandante della Polizia Locale, Michele Polito. Il fatto è successo intorno alle 2.30, nei pressi dell'abitazione dell'ufficiale, dove il veicolo era regolarmente parcheggiato in strada. Le fiamme, quasi certamente di natura dolosa, hanno danneggiato anche un secondo veicolo che era parcheggiato nelle immediate vicinanze.