Roghi al Quartiere Ferrovia | incendiati tre cassonetti della spazzatura

A Foggia, nel Quartiere Ferrovia, sono stati incendiati tre cassonetti della spazzatura. Questi episodi seguono altri incendi di contenitori avvenuti di recente nella zona chiamata ‘Provincia Nuova’. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e verificare i danni. La polizia sta indagando per identificare chi ha appiccato gli incendi e capire se ci siano collegamenti tra i diversi episodi.

Ancora cassonetti in fiamme, a Foggia. Dopo gli episodi segnalati in zona ‘Provincia Nuova’, altri tre contenitori per la raccolta dei rifiuti sono stati dati alle fiamme nel Quartiere Ferrovia. Il fatto è successo nel pomeriggio di ieri, domenica 26 aprile: i roghi sono avvenuti in via.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Foggia, incendiati cassonetti in tre strade del quartiere FerroviaTre episodi gravissimi, ieri pomeriggio, nel quartiere Ferrovia avvenuti quasi contemporaneamente: tre cassonetti dell’immondizia sono stati dati... Cassonetti incendiati a Capodanno al Q2, quattro minorenni identificati tra i responsabiliANCONA – Oltre 10mila il danno stimato, oltre a quello ambientale, a cui si era aggiunto il disservizio legato alla mancata fornitura per qualche... Aggiornamenti e contenuti dedicati Cassonetti incendiati al quartiere Ferrovia, tre roghi in pochi minutiTre cassonetti incendiati al quartiere Ferrovia di Foggia. Fiamme in via Montegrappa, via Piave e via Bainsizza. pugliapress.org Foggia, cassonetti incendiati nel quartiere Ferrovia: tre roghi in pochi minutiTre episodi ravvicinati, avvenuti nel giro di pochi minuti, riaccendono l’allarme sicurezza nel quartiere Ferrovia di Foggia. Nel pomeriggio di ... immediato.net