Tour guidato dedicato al mondo del Maestro | i murales del Borgo raccontati dall' artista Agim Sulaj
Una domenica nel Borgo San Giuliano offre ai visitatori un tour guidato dedicato ai murales del quartiere, con l’intervento dell’artista Agim Sulaj. Durante l’itinerario si approfondiscono i dettagli delle opere e si scoprono i mestieri che un tempo caratterizzavano l’area, tra cui pescatori e artigiani. La visita si svolge con una guida turistica che accompagna i partecipanti attraverso le strade dell’antico quartiere.
Un particolare tour guidato dedicato ai murales del Borgo San Giuliano. Questa domenica, assieme a una guida turistica, i partecipanti andranno alla scoperta dei segreti di questo antico quartiere e degli antichi mestieri delle persone che qui abitavano: non solo pescatori ma tantissimi artigiani. Un'immersione nel mondo di Federico Fellini e dei tanti "fermo immagine" che qui, in queste vie di case dipinte, raccontano il cinema di Fellini e personaggi iconici della città. Si scopriranno la street art con ospiti di eccezione: gli artisti che li hanno realizzati. Vi racconteranno delle loro opere, di come le hanno ideate e della loro vita di artisti a Rimini. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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