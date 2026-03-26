Una domenica nel Borgo San Giuliano offre ai visitatori un tour guidato dedicato ai murales del quartiere, con l’intervento dell’artista Agim Sulaj. Durante l’itinerario si approfondiscono i dettagli delle opere e si scoprono i mestieri che un tempo caratterizzavano l’area, tra cui pescatori e artigiani. La visita si svolge con una guida turistica che accompagna i partecipanti attraverso le strade dell’antico quartiere.

Un particolare tour guidato dedicato ai murales del Borgo San Giuliano. Questa domenica, assieme a una guida turistica, i partecipanti andranno alla scoperta dei segreti di questo antico quartiere e degli antichi mestieri delle persone che qui abitavano: non solo pescatori ma tantissimi artigiani. Un'immersione nel mondo di Federico Fellini e dei tanti "fermo immagine" che qui, in queste vie di case dipinte, raccontano il cinema di Fellini e personaggi iconici della città. Si scopriranno la street art con ospiti di eccezione: gli artisti che li hanno realizzati. Vi racconteranno delle loro opere, di come le hanno ideate e della loro vita di artisti a Rimini. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - Tour guidato dedicato al mondo del Maestro: i murales del Borgo raccontati dall'artista Agim Sulaj

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