Livorno Est | Casa della Comunità ora aperta 24 24
La Casa della Comunità di Livorno Est, ubicata a Salviano in via Peppino Impastato, ora funziona 24 ore su 24. La struttura, che prima aveva orari limitati, è stata resa completamente operativa in modo continuo a partire da oggi. La decisione riguarda l’intera struttura e coinvolge i servizi offerti alla cittadinanza.
La Casa della Comunità di Livorno Est, situata a Salviano in via Peppino Impastato, diventa operativa ventiquattro ore su ventiquattro a partire da oggi. Questa decisione trasforma il presidio territoriale in un punto di riferimento costante per la popolazione livornese, integrando servizi sanitari e sociosanitari con l'attivazione dell'ex Guardia Medica. L'iniziativa risponde all'esigenza di garantire continuità assistenziale nelle fasce orarie notturne e nei giorni festivi, rafforzando la rete di prossimità. Il nuovo assetto organizzativo prevede che l'accesso al servizio di continuità assistenziale avvenga esclusivamente tramite contatto telefonico al numero 116. 🔗 Leggi su Ameve.eu
