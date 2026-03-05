Livorno Est | Casa della Comunità ora aperta 24 24

La Casa della Comunità di Livorno Est, ubicata a Salviano in via Peppino Impastato, ora funziona 24 ore su 24. La struttura, che prima aveva orari limitati, è stata resa completamente operativa in modo continuo a partire da oggi. La decisione riguarda l’intera struttura e coinvolge i servizi offerti alla cittadinanza.