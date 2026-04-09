A Milano, in cima al Pirellone a 125 metri di altezza, vivono due falchi pellegrini noti come Giò e Giulia. La loro presenza segna l’arrivo della primavera in città e negli anni sono stati adottati come mascotte locali. Sono diventati popolari sui social network, dove vengono seguiti e commentati dai milanesi. La loro storia ha attirato l’attenzione di molti appassionati e curiosi.

Milano, 9 aprile 2026 – La loro presenza annuncia l’arrivo della primavera a Milano. Negli anni sono diventati delle mascotte per la città, tanto che sono stati proprio a milanesi a scegliere il loro nome, quello con cui sono ormai diventati delle star dei social. Stiamo parlando dei due falchetti, che ormai dal 2014 nidificano in un posto speciale: la cima del Pirellone, a 125 metri d’altezza. La coppia di rapaci ha ormai la sua dimora primaverile sul celebre grattacielo meneghino. E non potevano che avere un’ascendenza milanese anche i loro nomi: Giò come il famoso architetto Giò Ponti e Giulia come sua moglie, Giulia Vimercati. Le due uova schiuse a Pasquetta . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il nido in cima al Pirellone, a 125 metri di altezza: la vita da “reality” di Giò e Giulia, i falchi pellegrini star dei social

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Giulia e Giò, deposto il primo uovo dei falchi pellegrini del Pirellone: “La natura ci consegna un messaggio di speranza”Milano, 2 marzo 2026 – Anche quest’anno si rinnova la tradizione dei falchetti del Pirellone.

Temi più discussi: Sono nati due falchetti in cima al Pirellone (e presto potrebbero arrivarne altri); Festa al Pirellone, è nato il primo pullo dei falchi pellegrini Giò e Giulia; Giò e Giulia genitori da record: nel loro nido sul Pirellone nati 33 falchetti in 12 anni; In cima al Pirellone sono nati i primi due pulli del 2026 dei falchi pellegrini Giò e Giulia.

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Milano, falchi sul Pirellone, nati i primi due falchetti del 2026. La cova a 125 metri d'altezzaDue delle quattro uova si sono schiuse nel giorno di Pasquetta. I falchi pellegrini Giulia e Giò nidificano sul grattacielo di Regione Lombardia dal 2014 e hanno allevato con successo molti «cuccioli» ... milano.corriere.it

In cima a Palazzo Pirelli e’ nato anche il terzo pullo di Gio e Giulia, i falchetti pellegrini del Pirellone. Ora alla schiusa manca un solo uovo … Regione Lombardia Consiglio regionale della Lombardia Giacomo Cosentino Federico Romani Emilio Del Bono W - facebook.com facebook

SANITÀ, PRESIDIO AL PIRELLONE: 11 APRILE MANIFESTAZIONE "PER SISTEMA PUBBLICO" Video servizio (MIANEWS) Milano, 08 APRILE - Si è svolto in piazza Duca d'Aosta, davanti al Pirellone, un flash mob che ha raccolto i partiti d'opposizione x.com