In cima al Pirellone c’è una famiglia speciale | i falchi Giò e Giulia hanno deposto due uova ora Milano guarda il cielo

Sul tetto del Pirellone, il grattacielo simbolo di Milano, una coppia di falchi pellegrini, chiamata Giò e Giulia, ha deposto due uova. La femmina Giulia ha deposto il primo uovo sabato 28 febbraio 2026 alle 15.00. La notizia ha attirato l’attenzione di chi osserva il cielo della città. Ora Milano segue con interesse le sorti di questa famiglia di uccelli che si trova in cima all’edificio.

Sul pinnacolo del Grattacielo Pirelli, il celebre Pirellone progettato da Gio Ponti, la femmina di falco pellegrino chiamata Giulia ha deposto il primo uovo sabato 28 febbraio 2026, alle 15.45. Il secondo è comparso 61 ore dopo, nelle prime ore del 3 marzo, alle 4.45. La stagione riproduttiva 2026 è ufficialmente aperta. I nomi dei due rapaci non sono casuali: Giò è un omaggio all’architetto Gio Ponti, autore della torre simbolo del capoluogo lombardo, mentre Giulia ricorda la moglie dell’architetto, Giulia Vimercati. Un dettaglio che aggiunge un tocco speciale alla storia di questa coppia, che dal 2014 abita stabilmente uno degli edifici più noti d’Italia. 🔗 Leggi su Cultweb.it

