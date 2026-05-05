In vacanza in sicurezza con il cane | eventi giochi e consigli per pet-viaggiatori a Milano

A Milano si svolgono i Pet Safety Days by Tavo, un evento dedicato ai viaggi con gli animali domestici. L'appuntamento è fissato per il 7 e 8 maggio presso il GUD Milano CityLife, situato nel Parco Tre Torri vicino alla fermata della metropolitana Tre Torri. Durante le giornate sono previsti eventi, giochi e consigli pratici rivolti a chi desidera viaggiare in sicurezza con il proprio cane.

Milano, 5 maggio 2026 – A Milano in programma i Pet Safety Days by Tavo, un evento dedicato al viaggio con i propri pet in programma il 7 e 8 maggio al GUD Milano CityLife (Parco Tre Torri – MM TreTorri). Nel cuore del Parco di Tre Torri prende vita una due-giorni che unisce momenti di svago e gioco a momenti di informazione, con l’obiettivo di promuovere una cultura del viaggio consapevole e serena in compagnia dei propri animali. Gli eventi in programma. A partire dalle ore 15 di giovedì 7 maggio si potrà accedere alla Tavo Pets Fun Zone, uno spazio interamente dedicato agli amanti di cani e gatti, dove ogni attività è pensata per coinvolgere e sorprendere.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - In vacanza (in sicurezza) con il cane: eventi, giochi e consigli per pet-viaggiatori a Milano Notizie correlate Alassio si tinge di pet: sfilate, giochi e l’incontro con i cinofili? Cosa sapere Alassio ospita l'evento Alassio Pet Lover sabato 2 maggio in Piazza Partigiani. Pavia, il cane robot Saetta veglia sulla sicurezza alla Milano-SanremoPavia, 21 marzo 2026 - Per garantire la sicurezza alla partenza pavese della Milano-Sanremo è arrivato anche un "aiutante speciale" dei carabinieri:...