Alassio si prepara a ospitare l'evento Alassio Pet Lover sabato 2 maggio in Piazza Partigiani. L'iniziativa, organizzata con il supporto di ENPA e dei reparti cinofili, prevede sfilate, giochi e un incontro dedicato agli animali domestici. La giornata mira a sensibilizzare sul benessere degli animali e a favorire l’adozione di cani e gatti. La manifestazione coinvolge diverse associazioni e volontari del settore.

? Cosa sapere Alassio ospita l'evento Alassio Pet Lover sabato 2 maggio in Piazza Partigiani.. L'iniziativa con ENPA e reparti cinofili promuove il benessere e l'adozione animale.. Sabato 2 maggio, a partire dalle ore 11:00, Piazza Partigiani ad Alassio ospiterà l’evento Alassio Pet Lover, una manifestazione che riporta in città la celebrazione dedicata agli animali domestici dopo un anno di assenza. Il cuore della località ligure si preparerà a trasformarsi in un vivace centro di aggregazione per residenti e turisti, con un programma che punta a celebrare il legame profondo tra l’uomo e i suoi compagni a quattro zampe. L’iniziativa, sostenuta dal brand Monge e sotto il patrocinio del Comune, non è solo una giornata di svago, ma un momento di sensibilizzazione sul benessere animale e sulla corretta gestione degli spazi pubblici condivisi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alassio si tinge di pet: sfilate, giochi e l’incontro con i cinofili

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