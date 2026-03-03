I campionati provinciali Figc Codifiume si sbarazza del Tresigallo e vola a più tre In Terza guidano appaiate X Martiri under 21 e Berra

Nella giornata dei campionati provinciali Figc, il Codifiume ha battuto il Tresigallo con un risultato di 3-0, rafforzando la posizione in classifica e portandosi a più tre punti. In Terza categoria, le squadre X Martiri under 21 e Berra condividono la testa della classifica. In Seconda, il Codifiume conferma il primo posto, mentre la Dogatese ha vinto 2-1 contro l’Argentana.

In Seconda si conferma in testa il Codifiume, che si sbarazza per 3-0 del Tresigallo e mantiene tre lunghezze di vantaggio sulla Dogatese, anch'essa vittoriosa per 2-1 sull'Argentana. Perde terreno invece l'Ostellatese, che scivola a -5 dalla vetta in virtù del pareggio 1-1 sul difficile campo del San Bartolomeo, che a sua volta si rilancia dopo un periodo complicato. Importante successo in chiave playoff per il Frutteti, una delle squadre più in forma del momento: il 3-1 sul Balça Poggese vale il sorpasso sulla Sangiovannese al quinto posto. Quest'ultima perde 2-0 a Lagosanto e si vede sorpassare anche dagli Amici di Stefano, corsari grazie a Dall'Olio sul campo del Ricci Goro.