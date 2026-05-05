Un giovane di 18 anni, ferito a Napoli da un gruppo di coetanei, era stato ricoverato in terapia intensiva dopo aver subito una coltellata e gli era stata rimossa la milza. Dopo cinque mesi, è tornato in campo e ha segnato il gol decisivo per la salvezza della sua squadra. La sua storia è stata raccontata come un esempio di recupero e determinazione.

L’esultanza senza maglietta mostra i segni di quella tragica notte. Era lo scorso 27 dicembre quando Bruno Petrone, centrocampista classe 2007 dell’Angri, è stato aggredito e accoltellato da un gruppo di coetanei a Napoli, in zona Chiaia. Operato d’urgenza, il 18enne aveva subito l’asportazione della milza finendo in terapia intensiva per alcuni giorni. A mamma Dorotea, nel letto d’ospedale, con un filo di voce aveva chiesto: "Potrò tornare a giocare?". Cinque mesi dopo ci è riuscito segnando il gol più importante della stagione. Il giovane ha realizzato l’ultima rete nella finale playout del campionato di Eccellenza Campania, girone B, tra i grigiorossi e il Castelpoto: la sfida è terminata 3-1.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - In terapia intensiva per una coltellata, 5 mesi dopo torna e segna il gol salvezza: il miracolo di Bruno

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La rinascita di Bruno Petrone, accoltellato a dicembre a Napoli: torna in campo e segna gol salvezza x.com

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