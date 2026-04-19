Una bambina di 11 mesi è stata ricoverata in terapia intensiva dopo aver ingerito una pasticca di ketamina. L’episodio si è verificato nella zona di Albuccione, nella periferia nord-est di Roma. La madre e altri individui sono stati denunciati dalle forze dell’ordine per il fatto. La bambina si trova sotto stretta osservazione medica. Gli inquirenti stanno portando avanti le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto.

Una bambina di 11 mesi è stata ricoverata in ospedale dopo aver ingerito una pasticca di ketamina. È successo nella periferia nord-est di Roma, nella zona popolare dell’Albuccione, nel territorio comunale di Guidonia. Tre persone, tra cui la madre della bambina, sono stati denunciati a piede libero. La bambina è ricoverata in terapia intensiva. Neonata di 11 mesi ingerisce ketamina: è grave Ricoverata in terapia intensiva al Gemelli, denunciata la madre Cos’è la ketamina Neonata di 11 mesi ingerisce ketamina: è grave La bambina, di appena 11 mesi, è stata ricoverata alle 18 di sabato 18 aprile al Policlinico Gemelli di Roma. Le sue condizioni sono state definite “stabili con parametri nella norma” dai medici, ma la piccola si trova comunque nel reparto di terapia intensiva.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Bimba di 11 mesi ingerisce una pasticca di ketamina, ricoverata in terapia intensiva: denunciata la madre

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