Quando è nata pesava 700 grammi dimessa dopo quattro mesi in terapia | il miracolo della Tin di Rimini

Venuta alla luce a soli cinque mesi e mezzo di gravidanza, la piccola ha trascorso quattro mesi in Terapia Intensiva Neonatale. L'assessore Gianfreda: "Una bellissima notizia, grazie a tutto il reparto" Quando è nata era un piccolo fagottino di appena 700 grammi. Ha aperto gli occhi a soli cinque mesi e mezzo di gravidanza. Per quattro mesi, quelli che avrebbe dovuto trascorrere nella pancia della sua mamma, ha vissuto invece sotto le cure costanti della Terapia Intensiva Neonatale dell'ospedale di Rimini. Oggi però quella bambina è stata dimessa con un peso più che triplicato, in allattamento esclusivo al seno, e ai controlli di follow up mostra uno sviluppo perfettamente nella norma.🔗 Leggi su Riminitoday.it

