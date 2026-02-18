Quando è nata pesava 700 grammi dimessa dopo quattro mesi in terapia | il miracolo della Tin di Rimini
Una neonata, nata con un peso di soli 700 grammi, ha lasciato l’ospedale dopo quattro mesi di terapia intensiva neonatale a Rimini. La piccola ha visto la luce a meno di sei mesi di gravidanza, un episodio che ha sorpreso i medici della terapia intensiva neonatale (TIN) della città. La sua nascita prematura ha richiesto cure speciali e un monitoraggio continuo, ma ora si trova a casa, sana e forte.
Venuta alla luce a soli cinque mesi e mezzo di gravidanza, la piccola ha trascorso quattro mesi in Terapia Intensiva Neonatale. L'assessore Gianfreda: "Una bellissima notizia, grazie a tutto il reparto" Quando è nata era un piccolo fagottino di appena 700 grammi. Ha aperto gli occhi a soli cinque mesi e mezzo di gravidanza. Per quattro mesi, quelli che avrebbe dovuto trascorrere nella pancia della sua mamma, ha vissuto invece sotto le cure costanti della Terapia Intensiva Neonatale dell'ospedale di Rimini. Oggi però quella bambina è stata dimessa con un peso più che triplicato, in allattamento esclusivo al seno, e ai controlli di follow up mostra uno sviluppo perfettamente nella norma.🔗 Leggi su Riminitoday.it
“Asia ci ha lasciato una grande missione da compiere: essere accanto a tutte le famiglie che in futuro conosceranno la TIN (Terapia intensiva neonatale). Asia è nata il 10 dicembre 2023 a 33 settimane con una malattia rara ed è stata portata subito in terapia i facebook