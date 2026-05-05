In ricordo di Osso

Un ricordo dedicato a Osso, il cane che ha condiviso momenti di vita con il suo proprietario. La storia ricorda il legame stretto tra un animale e il suo padrone, sottolineando i gesti quotidiani e i contatti che hanno caratterizzato il loro rapporto. La testimonianza mette in luce l’affetto e la presenza costante di Osso, simbolo di un legame che va oltre le parole.

«Chi ha un cane conosce il profondo rapporto fisico, di gesti, di contatti, di richiami, che lega ogni cane alla sua famiglia» L’amico cacciatore ha guardato il grande campo di erba medica davanti alla mia casa. Ancora alta e fitta, in attesa del primo taglio. Ha indicato, nel mare verde, una fenditura di erba calpestata che indicava il passaggio di animali e ha detto: dobbiamo andare lì. Siamo saliti in quattro, già sapendo che avremmo trovato quello che stavamo cercando. Lungo il breve percorso c’erano chiazze di sangue. Dopo un centinaio di metri la fenditura si apriva in un grande cerchio dove l’erba era appiattita. Al centro del cerchio c’era il mio cane sbranato dai lupi.🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - In ricordo di Osso PRIMA DI ADESSO Notizie correlate Tracce: Davide Dall'Osso in mostra alla Galp di CernobbioTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Ombre e... Leggi anche: Sbranato dai lupi “Osso”, il cane di Michele Serra Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: L’AURA: OKUMUKI AL TEATRO SALA UMBERTO; Post choc su Ramelli dai comitati dei Carc. Sergio dove sei?. Elogi a Br e Cospito; Manfredonia Di Staso | Il Sindaco nega pure l’evidenza Minoranza? Ormai ridotta all’osso. Michele Serra, il cane Osso sbranato dai lupi: Un dolore fisico, servono interventiIl giornalista racconta il dolore per la morte del suo animale. Pur riconoscendo il valore della tutela della specie Serra chiede interventi e regole per garantire un equilibrio sostenibile nei territ ... msn.com Michele Serra racconta oggi su Repubblica la morte del suo cane Osso, un segugio di 7 anni sbranato dai lupi lo scorso primo maggio. La casa del giornalista e scrittore si trova in Val Tidone sull’Appennino piacentino. Il cane, a cui Serra aveva già dedicato - facebook.com facebook