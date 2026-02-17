Tracce | Davide Dall' Osso in mostra alla Galp di Cernobbio
Davide Dall'Osso espone le sue opere alla Galleria GALP di Cernobbio, portando in mostra un progetto che si concentra su luci e ombre. La sua scelta di materiali ruota attorno a elementi che sembrano dissolversi o cambiare forma, creando un senso di transizione tra presenza e assenza. La mostra, intitolata
Ombre e Presenze è il progetto triennale ideato dal Comune di Cernobbio e dalla Galleria GALP concepito come un percorso di ricerca artistica dedicato ai temi della presenza e dell'assenza, della materia e della sua dissoluzione nello spazio. Il progetto si articola in tre mostre di arte diffusa, ciascuna della durata di circa sei mesi, che vedono protagonisti tre artisti contemporanei, chiamati a interrogare il pubblico sul significato dell'essere "qui e ora", nel rapporto tra corpo, ambiente e percezione.
Davide Dall'Osso. TracceMostra di arte diffusa di Davide Dall'Osso a Cernobbio con 15 installazioni in scarto di policarbonato tra lago, ville e strade. itinerarinellarte.it
BACIAMI – Davide Dall’Osso Conosciuto per la splendida opera Lenisci, Davide ha creato anche questo incontro sospeso. Le forme si cercano, si sfiorano, si avvicinano senza mai perdersi, essendo le une legate alle altre. In quel rosso intenso pulsa la p - facebook.com facebook