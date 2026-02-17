Tracce | Davide Dall' Osso in mostra alla Galp di Cernobbio

Davide Dall'Osso espone le sue opere alla Galleria GALP di Cernobbio, portando in mostra un progetto che si concentra su luci e ombre. La sua scelta di materiali ruota attorno a elementi che sembrano dissolversi o cambiare forma, creando un senso di transizione tra presenza e assenza. La mostra, intitolata

Ombre e Presenze è il progetto triennale ideato dal Comune di Cernobbio e dalla Galleria GALP concepito come un percorso di ricerca artistica dedicato ai temi della presenza e dell'assenza, della materia e della sua dissoluzione nello spazio. Il progetto si articola in tre mostre di arte diffusa, ciascuna della durata di circa sei mesi, che vedono protagonisti tre artisti contemporanei, chiamati a interrogare il pubblico sul significato dell'essere "qui e ora", nel rapporto tra corpo, ambiente e percezione.

