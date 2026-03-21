‘Recensisce le messe su TikTok’ | 31enne indagato per vilipendio il caso divide il web

Un uomo di 31 anni è stato indagato per vilipendio dopo aver pubblicato recensioni di messe su TikTok. La vicenda ha suscitato discussioni online, con opinioni contrastanti tra chi sostiene l’uso dei social per condividere opinioni e chi denuncia comportamenti inappropriati. Nel suo profilo, l’indagato commentava e criticava le funzioni religiose, attirando l’attenzione delle autorità. La situazione ha diviso l’opinione pubblica sulla moderazione dei contenuti digitali.

Chi è Taylor Ragazzini e cosa faceva su TikTok. Recensire ristoranti, hotel o viaggi è ormai normale. Ma recensire le messe? È proprio da qui che nasce il caso che sta facendo discutere. Protagonista è Taylor Ragazzini, 31enne di Ravenna, noto sui social con il profilo Taylorismo. Nei suoi video, pubblicati su TikTok, entrava nelle chiese della città romagnola per raccontare — con tono ironico e spesso dissacrante — lo svolgimento delle funzioni religiose. Una narrazione fuori dagli schemi: non disturbava le celebrazioni, parlava a bassa voce, ma trasformava la messa in una sorta di telecronaca alternativa. L’indagine: ipotesi di vilipendio alla religione. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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